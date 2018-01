Surfe: começa o Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro de Surfe, o SuperSurf, começou ontem com ondas pequenas, de até 1 metro, na Praia de Itaúna, em Saquarema, Rio de Janeiro. A competição deveria ter começado na quarta-feira, mas a falta de ondas cancelou o primeiro dia de provas. Segundo os organizadores do evento, as ondas devem ficar maiores nesta sexta-feira. O campeonato teve seu formato modificado nesta temporada. Agora o formato adotado é o mesmo que o WCT (World Championship Tour), a elite do surfe mundial: os 48 atletas da categoria masculina são divididos em baterias de 3 surfistas cada uma. O primeiro colocado de cada uma delas já se classifica para as oitavas-de-final, que serão realizadas sábado. Os outros dois participam da repescagem, que será nesta sexta. Alguns dos favoritos se deram mal com tal formato. Foi o caso de Joca Júnior, do Rio Grande do Norte, Victor Ribas, do Rio de Janeiro, e do baiano Armando Daltro, que foi o campeão do WQS (World Qualifying Series), a categoria de acesso ao WCT. Joca é o terceiro o ranking brasileiro, e Victor Ribas é o convidado da Abrasp (Associação Brasileira de Surfe Profissional) da competição. O melhor desempenho do dia foi do paulista Tadeu Pereira, que conseguiu a maior pontuação, com 22.34 pontos. "Minha bateria estava muito difícil Acho que a liderança foi alternada umas cinco vezes. Cada onda valia a liderança, então precisava estar concentrado. Deu certo", afirmou Tadeu, segundo colocado do ranking nacional, que em sua bateria bateu Victor e Fabrício Júnior, do Rio Grande do Norte. Victor Ribas teve a segunda maior nota do dia, com 19.63 pontos, e poderia ter vencido todas as outras baterias - se não tivesse caído na mesma que Tadeu. Outro que se deu bem foi o potiguar Marcelo Nunes, que venceu o paulista Renan Rocha e o gaúcho Vinícius Constante. Marcelo estreou este ano no WCT, e aprovou o mesmo tipo de seleção das competições brasileira e mundial: "Antes havia muitas regras diferentes, mas agora está melhor, já ajuda muito." A premiação subiu bastante de um ano para outro. Agora são R$ 100 mil por temporada - R$ 80 mil para os homens e R$ 20 mil para as mulheres. Na última edição, o total era de R$ 75 mil - R$ 60 mil para os homens e R$ 15 mil para as mulheres.