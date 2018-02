Surfe: Heitor Alves vence etapa do WQS O surfista cearense Heitor Alves entrou na competição como coadjuvante, mas saiu com o título do Onbongo Pro Surfing, evento do World Qualifying Series (WQS), disputado em Florianópolis. Na final, ele derrotou o também brasileiro Raoni Monteiro, por 16,34 a 13,10 na bateria decisiva, na praia Mole, com ondas de 1 metro. Heitor Alves esteve inspirado nesta etapa do WQS: venceu as nove baterias que disputou, obteve a maior nota de onda (9,83) e a maior somatória da competição (19,00). E vai usar parte dos US$ 15 mil do prêmio para ajudar financeiramente o técnico da seleção carioca de surfe, Caio Monteiro - ele sofreu um acidente vascular cerebral na última segunda-feira e precisa de dinheiro para pagar uma cirurgia realizada na sexta. ?Ele me ajudou quando cheguei ao Rio e agora poderei fazer algo por ele?, explicou o campeão. Sobre o futuro, os 2.500 pontos do Onbongo Pro não serão suficientes para levar Heitor Alves, agora com 6.321 no ranking, à divisão de elite do surfe, o World Championship Tour (WCT), no ano que vem. ?Mas pelo menos poderei entrar nas competições do WQS em etapas mais avançadas e não ter de disputar nove baterias, como aconteceu aqui. Ficará mais fácil lutar por uma vaga no WCT.?