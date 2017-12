Surfe: Hizunomê vence Billabong Júnior O ubatubense Hizunomê Bettero venceu neste domingo a última etapa do Billabong Pro Júnior de Surfe, na praia de Cambury, litoral norte de São Paulo. O segundo colocado foi o carioca Jorge Spanner, seguido pelo cearense ´Charlie Brown´ (Carlos Antônio Costa). Este foi o primeiro título profissional da carreira de Hizunomê, de 18 anos. Além de levar para casa o prêmio de R$ 5.040,00, ele ainda garantiu vaga na equipe brasileira que levará sete atletas para o Mundial da categoria até 20 anos, na Austrália - de 1 a 8 de janeiro. "Cambury sempre me deu sorte, venci alguns campeonatos amadores aqui. Agora, é só fazer a mala e representar bem o Brasil lá fora. Estou muito feliz e dedico essa vitória aos meus pais (Haroldo e Dalva)", disse. A equipe será integrada também pelos surfistas Pablo Paulino, Jorge Spanner, Diego Santos, Amani Valentim, Adriano de Souza e Jean da Silva. Pablo Paulino, de Fortaleza, não chegou à final neste domingo, porém, levou o título do circuito Billabong Pro Júnior, com 1.500 pontos. Antes de desembarcar na Austrália, Hizunomê - o nome significa cruz equilibrada, espírito e matéria (religião messiânica) - fará uma escala no Havaí, onde treinará nas ondas grandes. Ele viajaria neste domingo à noite para os Estados Unidos. Outro destaque da última etapa foi o cearense Charlie Brown (Carlos Antônio Costa), de apenas 15 anos, apelido dado pelos amigos porque ele era fã do personagem do desenho Snoopy, que chegou pela primeira vez na jovem carreira à uma final de um campeonato profissional. Diego Santos, mais conhecido como Ronaldinho do surfe, também brilhou. "Todo mundo fala que pareço com ele (Ronaldo, do Real Madrid), mas não acho. Se eu pudesse ter o dinheiro e a mulher que ele tem, já estava bom", brinca o atleta que ficou em quarto lugar. Diego, de 18 anos, já se prepara para sua segunda viagem internacional. "Vou trabalhar e malhar bastante. Pretendo fazer um curso de inglês e ir com tudo para Austrália. Espero trazer o título". ?Ronaldinho? surfa desde os nove anos, em Ubatuba, e agradece os ensinamentos de Odirlei Coutinho, vice-campeão brasileiro de surfe, seu conterrâneo. "Ele sempre me incentivou e acreditou no meu potencial."