Surfe: Laird Hamilton chega amanhã O californiano Laird Hamilton, um dos maiores nomes do surfe mundial, desembarca na manhã desta quinta-feira em São Paulo, no aeroporto internacional de Guarulhos. O atleta, consagrado por ter surfado algumas das maiores ondas do planeta, estará no Brasil para participar de uma série de ações promocionais de seu patrocinador, a Oxbow, que comemora um ano de atividades no país. No roteiro do atleta estão incluídas as participações no debate ?Novos Limites do Surf?, que será realizado às 20h no Atrium piso térreo do Shopping Morumbi, na Surf & Beach Show, a maior feira do segmento na América Latina, e no Oxbow Surf & Beach Show Legends, torneio de confraternização que reunirá alguns dos maiores nomes do esporte no país, todos acima de 40 anos. Durante o debate, os participantes poderão prestigiar o lançamento do vídeo de seu último grande feito, ter surfado a maior onda em volume de água em Teahupoo no Taiti.