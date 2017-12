Surfe: Mineirinho é campeão do WQS O brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, conquistou, nesta quinta-feira, o título do World Qualifyng Series (WQS), a divisão de acesso para o WCT (a elite do surfe mundial). O surfista foi eliminado na terceira fase do Op Pro, em Haleiwa, no Havaí (EUA), mas se beneficiou com a derrota de seus adversários. O vencedor da primeira etapa da tríplice coroa havaina foi o norte-americano Pancho Sullivan. Apenas dois surfistas poderiam impedir que Mineirinho, natural do Guarujá (SP), repetisse o feito do catarinense Neco Padaratz, o número 1 nas temporadas de 2003 e 2004. O norte-americano Bobby Martinez era o que tinha maiores chances, mas precisava chegar na grande final em Haleiwa e foi barrado nas oitavas-de-final. Já o australiano Adrian Buchan necessitava da vitória e foi eliminado nas semifinais por Raoni Monteiro e Mick Fanning. Com o triunfo de Mineirinho, em quatorze edições do WQS o Brasil conseguiu o primeiro lugar no ranking de acesso para o WCT oito vezes, com os irmãos Padaratz (Teco e Neco) vencendo duas temporadas cada. Também fazem parte desta galeria o cabo-friense Victor Ribas, o paraibano Fábio Gouveia e o baiano Armando Daltro. Com apenas 18 anos de idade, Mineirinho ainda é primeiro colocado mais jovem da história do WQS. Ele foi o primeiro brasileiro a garantir vaga na elite mundial que vai disputar o WCT no ano que vem. A experiência no WQS fez com que Mineirinho chegasse à conclusão de que precisa ganhar massa muscular. ?Por isso, no ano que vem, além de me dedicar quase que só ao WCT, pretendo viajar menos e me dedicar mais ao condicionamento físico?, disse o surfista, em entrevista quando disputou a etapa de Florianópolis (SC) do WQS, no final do mês passado.