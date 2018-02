Surfe: Mineirinho estréia nesta sexta Com a estréia do brasileiro Adriano Mineirinho prevista apenas para esta sexta-feira, o tricampeão mundial do World Championship Tour (WCT), o americano Tom Curren foi a grande atração do dia no Onbongo Pro Surfing, evento seis estrelas do World Qualifying Series (WQS), a Divisão de Acesso do surfe mundial, disputado na Praia Mole em Florianópolis. E o mar colaborou com o surfista, que nunca escondeu não gostar muito de ondas pequenas: ondas de dois metros e o luxo de conseguir alguns tubos, que lhe renderam nota 14,17 e a classificação para a quarta fase. Curren, no entanto, não foi o único a atrair as atenções. Na mesma bateria, o havaiano Pancho Sullivan não quis deixar de aproveitar as boas condições de onda e conseguiu a melhor nota de onda do dia, 9,17, e também a melhor média, 16,50. Mineirinho, que em Florianópolis luta para conquistar o título do WQS este ano, não terá facilidade em sua bateria primeira bateria no Onbongo Pro, ainda pela terceira fase. Pega dois adversários experientes, os brasileiros Guilherme Herdy e Renato Galvão, mais o espanhol Iker Fuentes.