Surfe: Mineirinho leva a melhor na Bahia O brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, conquistou seu primeiro título no WQS ao vencer neste domingo o Billabong Costa do Sauípe, na Bahia. Em ondas de meio metro, o surfista derrotou o campeão da temporada passada, o catarinense Neco Padaratz, numa bateria muito disputada. Com o resultado, o atleta passou da 16.ª para a quarta posição no ranking do WQS, liderado pelo australiano Adrian Buchan.