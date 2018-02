Surfe: Mineirinho tenta o bi no Pró Júnior Com as feras do WCT e do WQS curtindo férias, as atenções se voltam para os surfistas profissionais com menos de 20 anos e a disputa do Mundial Pró Júnior, nas águas australianas de North Narrabeen, nas proximidades de Sydney. Grande oportunidade para o paulista Adriano de Souza, o Mineirinho, vencedor deste mesmo torneio em janeiro deste ano e, agora, favorito à conquista do bicampeonato. A edição 2005 do Billabong World Junior começa sábado, vai até o dia 8 de janeiro e reunirá 48 dos melhores atletas desta categoria. O título da edição 2004 deu a Mineirinho, então com 16 anos, a honraria de ser o mais jovem campeão do mundial junior. Agora, aos 17 anos, o surfista do Guarujá tem grandes chances de conquistar o bi e se igualar ao havaiano Andy Irons e ao australiano Joel Parkinson, os melhores do mundo na atualidade. As credenciais do brasileiro são boas. Em sua primeira temporada como profissional, Mineirinho bateu atletas experientes como Fábio Gouveia e foi confirmado, há poucos dias, como o mais jovem campeão do Brasil Tour, a segunda divisão do surfe nacional. Condições favoráveis - De acordo com a previsão dos organizadores do mundial júnior, Mineirinho e os demais surfistas - vindos da Europa, Ásia, América, Oceania, Havaí e África do Sul - terão condições climáticas favoráveis para mostrar tudo o que sabem fazer sobre a prancha. Longe das áreas devastadas por ondas gigantes na última semana, North Narrabeen deve receber ondas com altura entre 1,5 metro e 2,0 metros, com ondulação de sul no início das atividades.