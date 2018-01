Surfe: Neco Padaratz ganha etapa do WQS na Austrália Com uma performance incrível, o brasileiro Neco Padaratz ganhou neste domingo a 8ª etapa do WQS, o World Qualifying Series, uma espécie de segunda divisão do surfe mundial. Na final do Vodafone Open, disputado na praia de Newcastle, na Austrália, ele bateu o australiano Jarrad Howse com nota 17,76 contra 12,84, em ondas de 3 metros de altura. Para chegar ao título, Neco disputou 12 baterias e venceu todas, desde o primeiro round da etapa. Com isso, recebeu um prêmio de US$ 10 mil e 1.500 pontos no ranking mundial. Agora, o brasileiro ocupa o 4º lugar na classificação do WQS - o líder é norte-americano Gabe Kling. Mostrando que está mesmo disposto a voltar ao WCT (World Championship Tour, a primeira divisão do surfe mundial), Neco ainda conseguiu as duas melhores notas na etapa australiana (9,93 e 9,70). E saiu aplaudido pelo público (cerca de 10 mil pessoas estavam na praia) após ganhar o título. "Foi inacreditável. Eu nunca vou esquecer isso", admitiu o brasileiro, mostrando estar recuperado da suspensão de 1 ano por doping. Na disputa do WCT, Neco foi flagrado no exame realizado na etapa da França - foram encontrados esteróides anabolizantes em seu organismo. "Estou voltando ao circuito mundial pelo WQS, é um momento muito especial na minha vida."