Surfe: Occy causa polêmica no Rio Depois de quase ser preso pela acusação de uso e porte de drogas, na quarta-feira, o surfista australiano campeão mundial Mark Occhilupo, o Occy, que ficou com o vice-campeonato da etapa Rio World Championship Tour embarcou nesta quinta-feira rumo ao seu país. O comandante do 23ª Batalhão de Polícia Militar, no Leblon, zona sul, tenente-coronel Celso Nogueira, responsável pela segurança da praia onde o evento aconteceu, explicou que Occy foi envolvido em uma grande confusão. Segundo o tenente-coronel da PM, Occy estava em uma área onde, além de ter sido encontrada uma quantidade de maconha na areia, "grupinhos isolados" de pessoas estavam usando a droga. O policial isentou o surfista de qualquer culpa. Durante a confusão, Occy explicou que havia sido acusado pelos policiais de "ter atentado contra o pudor", por urinar na praia. "Saí apertado da água e me aliviei na areia. Aí os policiais chegaram", considerou o surfista. O tenente-coronel da PM afirmou que o ato do esportista não foi um crime previsto no Código Penal, mas "uma grande falta de educação". O policial lembrou que Occy deveria ter usado os sanitários do posto do Corpo de Bombeiros. Occy, que se divertiu muito durante o episódio, disse não ter guardado mágoas do Rio de Janeiro. O surfista defendeu que a etapa do próximo ano continue a ser realizada na cidade. "O WCT brasileiro de 2002 será no Rio, tenha ceteza", festejou o atleta, que lembrou a superação de todos os cariocas para que o evento fosse realizado (quase não aconteceu porque a prefeitura se negou, inicialmente, a liberar recursos). Além disso, outros estados estão tentando sediar a etapa brasileira. Apesar dos incidentes, os organizadores da disputa comemoram o sucesso da competição. A diretora-presidente da Via Lax, que detém os direitos de comercialização da prova no Brasil, Leilane Barros, informou que sua intenção é a de "preparar um grande caminhão para servir de base, como os motohome da Fórmula-1. Onde estiverem as ondas, vamos atrás". O secretário de municipal de Esportes e Lazer, Ruy Cezar, que entregou os troféus aos vencedores, reconheceu a importância do evento para a cidade e prometeu que manterá o apoio para a realização da competição nos próximos anos.