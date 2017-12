Surfe: Parkinson concentrado na decisão A tensão está no rosto. O australiano Joel Parkinson é um surfista sob pressão. Nos ombros, o peso de uma obrigação: ou vence o Nova Schin Festival ? etapa brasileira do World Championship Tour (WCT), a elite do surfe mundial ? ou será o fim do sonho do título. E, mesmo que ganhe, pode não levar, se o havaiano Andy Irons terminar em segundo ou terceiro lugar. Por isso, Parkinson tem procurado se isolar, para se concentrar nas baterias, adiadas nesta quarta-feira pelo terceiro dia consecutivo por falta de ondas. ?Para mim, foi até bom, porque terei mais tempo para me preparar??, explicou o australiano. Parkinson chegou a Florianópolis um dia depois de Irons e, enquanto seu adversário já encontrou tempo para conhecer melhor a cidade e passear com a namorada, o australiano mostra estar 100% concentrado na competição. ?Só tenho surfado e mais nada.?? Parkinson, conhecido como Parko, diz não se preocupar com as ondas pequenas. ?Para mim, tudo bem??, avisou. Admitiu, no entanto, que se a atual situação do mar for mantida, os brasileiros podem se tornar um obstáculo extra em Florianópolis. Sobre a ansiedade pela disputa, que deve começar nesta quinta-feira na Praia da Joaquina ou na Praia Mole, Parko revelou estar tudo sobre controle. ?Já me acostumei.??