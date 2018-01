Surfe: Pigmeu não consegue vaga no WCT Não vai ser agora que o brasileiro Bernardo Pigmeu terá seu lugar garantido em todas as etapas do World Championship Tour (WCT), a Divisão de Elite do surfe mundial. O pernambucano, que por sua pontuação no World Qualifying Series (WQS) de 2004, a Divisão de Acesso, é o primeiro alternate (reserva) nas competições do WCT deste ano, estava na expectativa de herdar a vaga do australiano Mark Occhiluppo se este anunciasse sua aposentadoria. No entanto, Occy declarou em coletiva nesta terça que 2005 será sua última temporada de competições, de modo que o brasileiro, que está na disputa do Hang Loose Pro Contest, na Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, ainda ficará na espera. Nesta terça as competições foram adiadas por causa dos fortes ventos. A notícia, no entanto, não é motivo para desanimar Pigmeu que terá ainda chance de competir em boa parte do circuito deste ano, ao lado de Victor Ribas, que se beneficiou da aposentadoria do americano Pat O´Connel anunciada sexta-feira e vai correr o WCT patrocinado pela Onbongo. "Agora o Bernardo Pigmeu passa a ser o primeiro alternate em caso de contusão e o Guilherme Herdy (também brasileiro) o segundo. E são grandes as possibilidades de eles também entrarem porque os irmãos Hobgood (C.J. e Damien, americanos) e o Nathan Hedge (australiano) estão com problemas nos ombros e podem precisar de operação", informou o gerente geral do WCT, o brasileiro Renato Hickel, pelo site oficial da divisão sul-americana da Associação de Surfistas Profissionais (ASP). Pigmeu disse que está ansioso por sua primeira chance de disputar uma etapa da Divisão de Elite e que a situação de depender de uma desistência para competir não é fácil. "Meu sonho é vestir a lycra(camiseta de competição) do WCT", disse o surfista. "E as duas primeiras etapas são na Austrália, das melhores do mundo." O surfista tentou ainda explicar o significado de competir no WCT. "Para um surfista, tem o mesmo significado que uma Copa do Mundo tem para um jogador de futebol." Ao mesmo tempo que a ansiedade atrapalha, a expectativa também ajuda a competir no Hang Loose Pro Contest. "O lado bom é que sua auto-estima melhora muito", diz. Por esse motivo, o surfista espera ter um desempenho na Cacimba do Padre melhor do que o do ano passado. "Meu 2004 foi muito feliz e espero ter um 2005 melhor ainda." Com Victor Ribas (RJ), definitivamente integrado esta semana ao WCT, já são sete os surfistas garantidos na temporada. Paulo Moura (PE), Raoni Monteiro (RJ), Neco Padaratz (SC), Marcelo Nunes (RN), Renan Rocha (SP) e Peterson Rosa (PR) completam o grupo. Desses surfistas, o único que não vai competir em Fernando de Noronha é Rosa, que está treinando na Austrália.