Surfe: Ronaldinho domina 1º dia em SC O surfista Diego Santos, de Ubatuba, conhecido como Ronaldinho, foi o destaque do primeiro dia do Billarbong Pro Junior, na Praia da Joaquina, em Florianópolis. O surfando ondas de média de 1,5 metro, o atleta conseguiu a melhor nota do dia em uma onda, 8,33, e a melhor somatória das duas melhores ondas, 13,33. "Foi um dia muito bom. Melhor porque eu consegui esses 8,33 que vão me dar tranqüilidade para as outras baterias", disse o surfista, que dedicou seu resultado ao seu técnico Alberto Jacob. O Billabong Pro Junior é uma das duas seletivas para o Mundial Pro Junior que será realizado em janeiro do ano que vem, em North Narrabeen, Austrália. Para se ter uma idéia da importância da competição, o havaiano Andy Irons, bicampeão e atual líder do World Championship Tour (WCT), conquistou seu primeiro título importante na primeira edição do torneio. Nesta sexta será realizada a terceira fase, com a presença dos favoritos, como Adriano de Souza, o Mineirinho, atual campeão Mundial Pro Junior. WCT e Brasil - O Quiksilver Pro France, que está sendo realizado na Costa Oeste da França teve mais um dia de baterias adiadas por falta de onda. Em Florianópolis, o surfista Odirlei Coutinho, de Ubatuba, foi o vencedor da Seletiva Petrobrás realizada no último fim de semana na Praia Mole. Com o resultado, o surfista é líder do Brasil Tour, a Segunda Divisão do surfe nacional e vice-líder do Super Surf, a Primeira Divisão, que tem Renato Galvão como primeiro colocado.