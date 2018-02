Surfe: seis brasileiros seguem na briga Seis surfistas brasileiros ainda estão na briga pelo título do Onbongo Pro, evento seis estrelas do World Qualifying Series (WQS) na Praia Mole, em Florianópolis. O primeiro a garantir a vaga na decisão deste domingo foi Jihad Kondr, seguido de Heitor Alves, Paulo Moura, Pedro Henrique, Marcondes Rocha e Raoni Monteiro. A conquista de Paulo Moura foi duplamente comemorada. Com sua classificação, ele eliminou o australiano Shaun Cansdell e ajudou o brasileiro Adriano Mineirinho na luta pelo título da temporada do WQS. Com esse resultado, Shaun Cansdell subiu para o segundo lugar no ranking, com 10.515 pontos, enquanto Mineirinho lidera com 13.128 - o brasileiro também foi eliminado neste sábado. E o WQS ainda tem mais duas etapas, ambas no Havaí. Os outros surfistas na disputa das quartas-de-final são os sul-africanos David Weare e Greg Emslie. Assim, as baterias deste domingo têm: Jihad Kondr x David Weare, Heitor Alves x Paulo Moura, Greg Emslie x Pedro Henrique e Marcondes Rocha x Raoni Monteiro.