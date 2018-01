Surfe sente efeito da alta do dólar A falta de patrocínio sempre foi o obstáculo mais difícil para os surfistas profissionais brasileiros. Piorou com a alta do dólar. Os dois ingredientes juntos restringiram ainda mais a participação nas competições internacionais e provocaram o cancelamento de algumas etapas brasileiras. ?Existe um grande número de atletas bons sem patrocínio. Está cada vez mais inviável participar de competições lá fora?, lamenta - Jojó de Olivença, de 34 anos, baiano bicampeão brasileiro (1988 e 92), atualmente sem patrocínio. Leia mais no Jornal da Tarde