Surfe: show de brasileiro no Havaí O surfista carioca Rodrigo Resende e seu parceiro, o norte-americano Garret McNamara, conquistaram hoje o título do Tow In Word Cup, o campeonato de ondas gigantes (acima de 20 metros), realizado em Jaws, na Ilha de Maui, no Havaí. Os brasileiros Carlos Burle e Eraldo Gueiros ficaram em terceiro lugar, entre 13 duplas participantes. No Tow In, o surfista é rebocado por meio de um jet ski até a onda gigante. Os duplistas se revezam no momento de ?dropar?? as ondas. Ao final, são computados os pontos das seis melhores ondas, três de cada parceiro. Resende ? chamado de ?The Monter?? ? e McNamara, que treinaram juntos apenas cinco vezes antes do campeonato, somaram 1.436 pontos. Pelo título, ganharam um prêmio de US$ 70 mil. A dupla formada pelos norte-americanos Brad Gerlach e Mike Parson foi vice-campeã. O pernambucano Burle, terceiro colocado ao lado de Gueiros no Tow In, obteve um recorde recentemente: em 27 de novembro de 2001, surfou a maior onda da história (cerca de 27 metros), em Mavericks, na Califórnia.