Surfe: Toledo é campeão paulista Depois de ficar um ano sem surfar, por causa de uma hérnia de disco, o ubatubense Ricardo Toledo não só voltou a competir como conquistou o título paulista de surf open. Neste domingo, ele comemorou a nova conquista na 4.ª e decisiva etapa do Okdok Paulista 2004, que está sendo disputada no Quebra-Mar, em Santos (SP). O surfista foi eliminado nas quartas-de-final, mas fez pontos suficientes para garantir o título da temporada. A competição termina nesta segunda-feira com as finais sendo disputadas a partir das 12 horas e previsão de boas ondas.