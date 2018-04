Surfe: torneios no Brasil e exterior O fim de semana promete ser agitado para o surfe, que terá disputas não só no Brasil como também no exterior. Pelo World Championship Tour (WCT), a competição é o Boost Mobile Pro, disputado em Trestles, Estados Unidos, a sétima etapa da temporada. Pelo WQs (Word Qualifying Series), os brasileiros Renato Galvão e Ricardo Azevedo se deram bem no Dan Heritage Rip Curl Memorial Pro, evento três estrelas da temporada, disputado em Atlantic City, Estados Unidos. Os dois foram os únicos brasileiros a ficar entre os 32 melhores da etapa, que vale prêmio de US$ 50 mil. Em águas brasileiras, o evento da semana será na Praia do Tombo, no Guarujá, onde será realizada mais uma etapa do Circuito Estadual. A premiação da competição, válida pela Federação Paulista de Surfe é de R$ 15 mil. Surfe Olímpico - O esporte está ganhando mais um adepto. Nesta semana, foi a vez dos irmãos Picuruta e Almir Salazar ensinarem o judoca Leandro Guilheiro, que mora em Santos, a surfar em um pranchão. Esta foi uma das últimas atividades esportivas do judoca antes da cirurgia no pulso e no quadril, que deve tirar o atleta do dojô pelos próximos quatro meses. Leandro até que se saiu bem como iniciante e conseguiu ficar em pé sobre as ondas na terceira tentativa. ?Quando tiver tempo livre, com certeza vou tentar surfar mais, até porque adoro o contato com a natureza e no surfe esta junto de tudo, bem diferente do judô, onde sempre estamos fechados em uma sala.