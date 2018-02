Surfe: Trekinho busca vaga nas oitavas O carioca Marcelo Trekinho estreou com vitória, nesta quinta-feira, no SuperSurf, na praia de Itamambuca, em Ubatuba, e segue na disputa pelo título da competição, que distribui R$ 107 mil em prêmios. Nesta sexta, enfrenta o catarinense Andreas Eduardo, em busca de uma vaga nas oitavas-de-final. Trekinho derrotou o também carioca Simão Romão ? somou 15,16 pontos, contra 11,84 de Simão. ?Foi uma boa bateria. As ondas demoraram um pouco a entrar. O negócio é ter paciência para esperar as ondas certas?, disse Trekinho.