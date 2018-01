Surfe: Trekinho vence e assume liderança O carioca Marcelo Trekinho venceu neste domingo a segunda etapa do SuperSurf 2005, válida pelo Circuito Brasileiro de Surfe Profissional, na praia de Maresias, em São Sebastião. Trekinho venceu a etapa de Maresias pela segunda vez e, com o resultado, assumiu a liderança do ranking brasileiro, com 1400 pontos. Além disso, colocou no bolso um prêmio de R$ 22 mil. Na bateria final, o carioca derrotou Danilo Costa, do Rio Grande do Norte, com 14.10 contra 13.20 pontos. ?Aqui sempre tem ondas. É um dos melhores campeonatos. Maresias sempre me guarda alguma coisa boa. Estou muito feliz?, disse o surfista ao sair do mar. A praia de Maresias, além de receber um ótimo público, é considerada pelos surfistas um dos melhores locais do litoral paulista para a prática do esporte. ?A praia mais importante de São Paulo é Maresias. Além dos atletas, tem muitos empresários. Todas as atenções do esporte ficam concentradas aqui?, diz Trekinho. O atleta, que começou a surfar aos 12 anos, confessa que tem outra paixão além das ondas: skate. ?Eu parei de andar de skate para surfar. Mas sou fissurado por skate. Quando estou no Rio de Janeiro fico andando umas duas horas na rampa da lagoa?, conta o atleta, que brinca: ?Se eu não tivesse parado com o skate hoje eu estaria andando com o Bob Burnquist?. Para apaixonados por skate como Trekinho, a etapa de Maresias contou com um uma míni-rampa montada na areia, que foi prestigiada pelo presidente da Confederação Brasileira de Skate Profissional, Alexandre Vianna. O próximo desafio de Trekinho vai ser a etapa do WQS (divisão de acesso à elite do surfe mundial), que será disputada na África do Sul, de 4 a 10 de Julho. Mas, antes da viagem, o atleta vai matar a saudade da família. No feminino, a também carioca Alcione Silva conquistou sua primeira vitória no SuperSurf. ?Graças a Deus consegui. Estava esperando isso por muito tempo, faz dois anos que estava atrás, mas nunca desisti. Acreditei no meu potencial e arrisquei tudo?, diz a surfista, que assumiu a liderança do ranking com 1610 pontos. A próxima etapa do SuperSurf 2005 será na praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro, de 13 a 17/7.