Surfe: um dia ruim para brasileiros Quem é este? Como chama? É de qual país? Fala português? Não importa a raça, a nacionalidade ou o idioma. No Nova Schin Festival WCT Brasil 2003 que está sendo disputado em Florianópolis, a alegria do catarinense fica completa com apenas um autógrafo ou com uma foto tirada ao lado do "desconhecido surfista". O assédio é grande. Hoje, no segundo dia da competição disputado na praia do Caldeirão, no Morro das Pedras - a Joaquina continua sem boas ondas -, era uma grande correria com a presença dos surfistas internacionais. Quando dirigiam-se para o mar, eram cercados. Inúmeros autógrafos e várias poses." Aquele ali deve ser famoso. Todos estão com ele" diziam os perdidos fãs, sem saber a quem se dirigir. Eram várias as cenas hilárias. Em uma delas, um vendedor de brownie (doce da região sul) parou o sempre mau-humorado australiano Dean Morrison e deu-lhe a caneta para assinar sua camisa. Mas antes fez um discurso de agradecimento. "É bom recebê-lo aqui no caldeirão. Vocês são sempre bem vindos" e por aí foi empolgado. Conseguiu tirar um sorriso do surfista que não entendia nada. Na hora de retribuir com um doce à Dean, esticou o produto e disse: "para gringo custa 2 dólares". São inúmeras situações diferentes. Provas - Ontem, Garopaba recebeu pela primeira vez uma etapa do mundial. O prefeito Quirino Juvencio Lopes decretou feriado na cidade. As aulas foram suspensas e a garotada invadiu a Praia da Silveira. Hoje, no Caldeirão, uma pessoa conseguiu roubar a cena. Não era Andy Irons, o atual campeão, nem o líder do WCT e detentor de seis títulos mundiais Kelly Slater. Tratava-se de Flávio Padaratz, o Teco que entrou na água às 11h55. Frisson da galera, muitos gritos e aplausos e correria geral para conseguir melhor local para assistí-lo. Mas na água, o dia não foi bom para os brasileiros. Nenhum deles conseguiu chegar à segunda rodada. Teco, assim como Danilo Costa e Armando Daltro perderam suas baterias e terão de disputar a repescagem. Nesta última chance três competidores do País já deram adeus, antes do temporal que caiu em Florianópolis. Fabrício Machado não conseguiu superar Andy Irons como havia feito na terça feira, enquanto Diego Rosa e Leonardo Neves sucumbiram diante do australiano Michael Lowe e do americano Taylor Knox, respectivamente. Amanhã chamada programada para às 8 horas na Joaquina.