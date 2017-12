Surfe: Vale tudo para disputar torneio Viajar mais de 48 horas de ônibus, pedir dinheiro emprestado à família e aos amigos e até mesmo dar uma prancha ao dono de um pousada em troca da hospedagem são cenas comuns na vida do surfista Michel Roque, de 20 anos, de Fortaleza, para competir pelo Brasil afora. Neste sábado, todo esforço do cearense foi recompensado na praia de Cambury, litoral norte de São Paulo, onde está sendo realizado o Billabong Pro Junior, que definirá os cinco competidores que representarão a América do Sul, no Mundial da Austrália - de 1 a 8 de janeiro. Adriano de Souza ´Mineirinho´ e Jean da Silva já estão classificados. Michel obteve a segunda melhor nota do dia (8,5) e ainda avançou às oitavas-de-final, que serão realizadas neste domingo. "Esse ano não tive nenhum resultado expressivo, estou contente e preparado para lutar pela premiação que já vai me ajudar muito", disse Michel ao se referir aos US$ 5 mil (US$ 1.800 para o campeão). Há um ano ele está sem patrocínio e já faz planos para morar no Rio de Janeiro no ano que vem. O incentivo vem do amigo Pablo Paulino, de 18 anos, que nasceu em Santos, morou em Fortaleza e, agora, está morando em uma ´república´ de surfistas cearenses. Segundo Michel, falta investimento nos campeonatos no Nordeste. "O dinheiro das inscrições dos atletas é a nossa premiação. Falta mídia e interesse de patrocinadores por lá." Além disso, o baixinho (1,60m) Michel diz que há preconceito dos patrocinadores que não querem investir nos atletas que não são "bonitos". Pablo lidera o ranking Sul-Americano Pro Junior, com 1000 pontos, está confiante em realizar o sonho de participar do Mundial e conquistar seu maior objetivo: levar o título da competição. Assim, poderá continuar correndo os campeonatos e ajudar seu amigo Michel. "Pretendo brigar muito pelo título. Venho fazendo um grande trabalho físico, com aulas de natação e muitas pedaladas. Nós estamos junto há bastante tempo e nos ajudamos sempre", diz Pablo, que também entra na água neste domingo pelas oitavas-de-final. Mesmo com pouco tempo de profissão, o atleta, que começou a surfar com um toco de madeira e depois ganhou um prancha de verdade de sua amiga Tita Tavarez, quinta colocada do WCT (a elite do surfe), já tem conselhos a dar aos mais novos. "Batalhar bastante para seu sonho virar realidade. E mesmo com as derrotas da vida, nunca desistir. O importante é sempre estar com a cabeça erguida. É por isso que Andy Irons é tricampeão Mundial", acredita. Outro destaque do segundo dia de competições foi Amani Valentin, que registrou a maior nota (8,93) do Billabong Pro Junior. Valentin, natural da Ilha do Mel, começou a surfar aos quatro anos. "Meu pai sempre me apoiou. Minha primeira prancha mal cabia embaixo do meu braço. Eu era muito novinho", conta o atleta. Depois de alguns anos de surfe, Valentin percebeu que não teria futuro no esporte se continuasse na Ilha, por isso, se mudou para Florianópolis, onde já tem três patrocinadores. Mas "sente muita saudade" da sua família. "Mas, nós somos atletas e temos de entender que não dá para ficar sempre com o pai. Temos que seguir nossa carreira", disse. O atleta diz que, mesmo com o coração apertado, está pronto para conquistar uma vaga no mundial de 2005.