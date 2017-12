Surfista australiano vence a etapa brasileira do WCT O australiano Mick Fanning conquistou nesta quarta-feira o título da etapa brasileira do WCT, a divisão de elite do surfe mundial. Na grande final, disputada na Praia da Vila, em Imbituba, Santa Catarina, ele derrotou o norte-americano Damien Hobgood, que tinha sido o campeão na edição do ano passado no Brasil: 18,77 a 13,10. A vitória no Brasil levou Mick Fanning ao segundo lugar no ranking mundial - ele também ganhou prêmio de US$ 30 mil. Mas o título da temporada do WCT já foi garantido pelo norte-americano Kelly Slater, que é octocampeão mundial e decidiu não competir na etapa brasileira deste ano. Os surfistas brasileiros não tiveram boa participação neste ano, em Imbituba. Peterson Rosa e Odirlei Coutinho foram os que chegaram mais longe, caindo nas oitavas-de-final. A etapa também foi conturbada, acabando só no último dia de prazo, por causa dos vários adiamentos por falta de ondas boas - na terça, a organização teve até que mudar de praia, trocando a da Vila pela do Rosa. A última etapa da temporada do WCT vai acontecer a partir do dia 8 de dezembro, na famosa praia de Pipeline, no Havaí.