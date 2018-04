Surfista australiano vence etapa francesa do WCT

O australiano Mick Fanning, campeão mundial em 2007, venceu neste domingo a sétima etapa do WCT, a divisão de elite do surfe, que foi disputada em Seignosse, na França. Com a vitória, a segunda consecutiva na temporada, ele encostou no também australiano Joel Parkinson na disputa do título da temporada.

Na final deste domingo, Fanning derrotou o também australiano Bede Durbidge, por 16,66 a 12,87. O melhor brasileiro na etapa foi o cearense Heitor Alves, que parou na terceira fase. Já o norte-americano Kelly Slater, que é nove vezes campeão mundial, caiu ainda nas oitavas de final em Seignosse.

Faltando apenas três etapas para o fim da temporada do WCT, Joel Parkison lidera a classificação geral com 5.896 pontos, seguido por Mick Fanning, que tem 5.750. O melhor brasileiro no ranking é Adriano de Souza, conhecido como Mineirinho, que ocupa a sexta posição, com 4.573 pontos.