Surfista brasileira é campeã de etapa do WQS na Austrália A surfista brasileira Silvana Lima conquistou na madrugada deste sábado seu primeiro título na temporada do surfe, o WQS (divisão de acesso do WCT) de Newcastle, na Austrália, batendo na final a compatriota Jacqueline Silva, com uma nota 10.16, contra 9.83 pontos. Para ser campeão, Silvana precisou vencer oito baterias desde o início do campeonato tendo entrado na competição sem ser uma das cabeças-de-chave, já que se inscreveu na disputa com atraso. "Estou muito feliz, o campeonato foi demais, deu boas ondas, na semifinal ali principalmente. Só faltou um pouco de onda na final e a Jacque (Jacqueline) também podia ter vencido". Silvana havia operado o joelho no final do ano passado e na volta às competições foi até as semifinais na abertura do WCT 2007, semana passada em Gold Coast, também na Austrália. "Foi muito legal duas brasileiras na final em um campeonato. Somos amigas e a Silvana está de parabéns, ela mereceu. Mas estou contente com meu desempenho aqui, que vai me motivar bastante para os próximos eventos", disse Jacqueline.