Brasileiro é premiado na categoria de maior onda no 'Oscar' do surfe

Aconteceu neste sábado (23) a cerimônia do Big Wave Awards, considerado o "Oscar" do surfe das ondas grandes, em Anaheim, Estados Unidos. O evento terminou na madrugada deste domingo, e Yuri Soledade foi um dos destaques, ganhando na categoria de maior onda.

O brasileiro surfou a maior onda da temporada, em Jaws, no Havaí, local onde mora atualmente. A vitória garantiu US$ 20 mil para Yuri. E os prêmios para o Brasil não pararam por aí, a surfista Andrea Moller, brasileira naturalizada norte-americana, ganhou na categoria de melhor performance feminina e faturou US$ 10 mil.

Em discurso feito após a premiação, o surfista Yuri Soledade contou que não estava acreditando naquele momento, "é um sentimento irreal, estou muito feliz em estar aqui. Há um ano, quebrei a perna em várias partes e me disseram que eu jamais surfaria novamente. Voltei em sete meses e quebrei minha costela. Não posso acreditar que isso está acontecendo."

O carioca Pedro Calado, que também estava concorrendo às premiações individuais, não conquistou vitórias, mas conseguiu terminar na nona posição da categoria de melhor performance. O prêmio de melhor performance no geral, foi para o havaiano Shane Dorian, considerado a estrela da noite.

Confira a lista de vencedores:

Onda do Ano: Shane Dorian (Havaí, EUA)

Maior Onda na Remada: Aaron Gold (Havaí, EUA)

Maior Onda: Yuri Soledade (Bahia, Brasil)

Tubo do Ano: Keala Kennelly (Havaí, EUA)

Wipeout of the Year (Vaca do Ano): Niccolo Porcella (Sardegna, Itália)

Melhor performance geral:

1. Shane Dorian (Havaí, EUA)

2. Jamie Mitchell (Queensland, Austrália)

3. Greg Long (Califórnia, EUA)

4. Aaron Gold (Havaí, EUA)

5. Kai Lenny (Havaí, EUA)

6. Nic Lamb (Califórnia, EUA)

7. Mark Healey (Havaí, EUA)

8. Trevor Carlson (Havaí, EUA)

9. Pedro Calado (Rio de Janeiro, Brasil)

10. Will Skudin (Nova York, EUA)