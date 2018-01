Surfista carioca morre afogada A surfista carioca Débora Farah, de 27 anos, morreu afogada nesta sexta-feira, na praia de Maresias, em São Sebastião (litoral norte de São Paulo). Campeã brasileira profissional de 1997, ela estava surfando, perto de outros atletas, e recebeu uma série de ondas quando voltava para o fundo. Não se sabe se engoliu muita água ou levou uma pancada da própria prancha, mas ficou desacordada, boiando no mar. Os surfistas Felipe Braun e Sílvio Tico Oliveira a socorreram e, com a chegada dos bombeiros, ela foi levada para o Pronto Socorro de Boiçucanga, praia vizinha a Maresias, mas faleceu no caminho.