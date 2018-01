Surfista Mineirinho desafia Slater em Bells Beach O brasileiro Adriano dos Santos, o Mineirinho, vai enfrentar o americano Kelly Slater logo na primeira fase da segunda etapa do World Championship Tour (WCT), a partir desta terça-feira, em Bells Beach, na Austrália. Mineirinho, de 19 anos, estréia este ano no WCT, que reúne a elite do surfe mundial. Tem 876 pontos na temporada e o terceiro lugar no ranking, liderado por Slater, com 1.200 pontos.