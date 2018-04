Surfistas brasileiros caem na repescagem da etapa do Rio

O dia não foi bom para os surfistas brasileiros que disputaram a repescagem na etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe nesta quinta-feira. David do Carmo, Alex Ribeiro e Alejo Muniz perderam suas baterias ainda pela manhã e foram eliminados da competição, que está sendo disputada no Postinho, na Barra da Tijuca. À tarde, foi a vez de Miguel Pupo se despedir da disputa.

Assim, o Brasil continua representado na etapa carioca com o campeão mundial Gabriel Medina, o líder do ranking mundial, Adriano de Souza - conhecido como Mineirinho -, Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Jadson André e Wiggolly Dantas. Eles disputarão a terceira fase, possivelmente a partir desta sexta-feira.

A eliminação brasileira veio diante de adversários de peso. David do Carmo caiu diante do australiano tricampeão mundial Mick Fanning (16,63 a 7,94). Alex Ribeiro foi superado pelo havaiano John John Florence (14,84 a 10,83). Já Alejo Muniz perdeu por pouco - 10,74 a 10,20 - diante do australiano Taj Burrow. Durante a tarde, Miguel Pupo foi para a água contra outro australiano, Adam Melling, e foi superado por 14,10 a 11,67.

Adiada da quarta-feira em função do mar agitado, a repescagem iniciou por volta das 10h da manhã desta quinta. Às 7h, quando aconteceu a primeira chamada, a organização da prova resolveu aguardar por melhores condições. No meio da manhã, os surfistas foram para a água.