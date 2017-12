Surfistas brasileiros são eliminados na etapa do WCT O Brasil ficou sem representantes na etapa brasileira do WCT, a divisão de elite do surfe mundial. Peterson Rosa e Odirlei Coutinho, os dois surfistas do País que ainda estavam na disputa, foram eliminados nesta terça-feira, durante as oitavas-de-final da competição realizada na cidade de Imbituba, em Santa Catarina. Por causa da falta de ondas na Praia da Vila, que provocou vários adiamentos e atrasou toda a programação da etapa, os organizadores resolveram levar a disputa nesta terça-feira para a Praia do Rosa, também em Imbituba. Mas a mudança parece não ter dado sorte aos brasileiros, ambos eliminados por muito pouco nesta terça-feira. Peterson Rosa perdeu para o australiano Darren O´Rafferty, por 13,97 a 13,10. E Odirlei Coutinho sofreu derrota para o havaiano Fredrick Patacchia, por 13,27 a 12,33. A definição do vencedor da etapa brasileira, agora só com surfistas estrangeiros, deve acontecer nesta quarta-feira. Campeão antecipado do WCT, o norte-americano Kelly Slater decidiu não disputar a competição no Brasil, a penúltima da temporada - depois, haverá mais uma no Havaí.