Surfistas brasileiros vencem em Florianópolis A brasileira Diana Cristina, de 15 anos, foi a campeã da competição feminina do Costão Pro Floripa 2006, etapa brasileira do World Qualifying Series (WQS), a divisão de acesso do srufe mundial. Na final em Florianópolis, ela derrotou as líderes do ranking, Karina Petroni (EUA), Stephanie Gilmore (AUS) e Leilani Gryde (HAV). No masculino, vitória brasileira de Patrick Beaven, que compete pela França. Na final, ele venceu o líder do ranking, o norte-americano Gabe Kling.