Surfistas brasileiros vivem drama Viagens a Ilhas Fiji, Taiti, Ilhas Maldivas, Havaí, Fernando de Noronha, Indonésia. Corpos malhados, tatuados e tratados a iogurte e granola. Fotos e pôsteres em revistas. Legiões de fãs entre 15 e 20 anos loucas por um carinho. A vida dos surfistas brasileiros parece um paraíso. Impossível imaginar o mal que os persegue: a depressão. ?Ninguém tem idéia do que um surfista do terceiro mundo sofre. As competições são longe do Brasil. Viajamos nove meses por ano. A rejeição aos brasileiros é assustadora?. Leia mais no Jornal da Tarde