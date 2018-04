Surfistas disputam premiação de ondas gigantes. Veja finalistas

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

A Liga Mundial de Surfe (WSL) divulgou os finalistas do "XXL Awards", a premiação anual das maiores ondas surfadas na temporada e que homenageia não apenas os atletas, mas também os fotógrafos e cinegrafistas. A edição 2015 não conta com nenhum surfista brasileiro na disputa. "Foi mais um ano espetacular de ondas grandes, em todo o mundo, e pode até ter sido a melhor temporada internacional nos últimos 50 anos desde a criação do 'Big Wave Awards'", explicou Bill Sharp, diretor do evento.

São quatro categorias principais na disputa: "Ride of the Year" (onda do ano), "Biggest Wave" (maior onda), "Tube Award" (tubo do ano) e "Paddle Award" (maior onda na remada). Os cinco finalistas de cada uma delas passaram pelo crivo de uma comissão de juízes, que analisaram os vídeos e as fotos para chegar ao veredicto. Brasileiros como Danilo Couto até enviaram suas ondas, mas acabaram não ficando entre os finalistas. No dia 1º de maio, em uma cerimônia de gala em Anaheim, na Califórnia, serão conhecidos os vencedores, que dividirão uma premiação total de US$ 120 mil.