Surfistas e skatistas invadem o gelo Surfistas e skatistas já se agitam para, em janeiro, voltar à Europa e treinar para o Brasileiro de Snowboard, em agosto, em Valle Nevado. Lá, a aventura é o snowboard à moda de skate ou surfe: manobras como no mar ou no half pipe (pista em forma de ?U?) do skate. Só brasileiros residentes no País há cinco anos (que não têm como treinar direto na neve) podem se inscrever no Brasileiro no Chile, criado em 1985. Este ano foram 80. Leia mais no Jornal da Tarde