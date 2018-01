Surfistas param a pequena Garopaba Garopaba teve um dia diferente hoje. Pela primeira vez na história sediou uma competição internacional de surfe, a abertura do Nova Schin Festival WCT Brasil 2003. O prefeito da cidade, Quirino Juvêncio Lopes decretou feriado. Inicialmente a etapa estava marcado para a Praia da Joaquina, em Florianópolis, a 90 quilômetros de Garopaba, mas por causa do vento sul existente no local, não foi possível a realização do evento, sendo então transferido para a Praia da Silveira, em Garopaba. Representantes dos surfistas, dos juízes e Xandi Gomes, o diretor da prova, reuniram-se pela manhã e resolveram transferir a etapa. Amanhã, às 7 horas, tem a primeira chamada, na qual resolverão onde acontecerá o segundo dia de baterias. "Há 80% de chances de acontecer novamente aqui na Silveira", disse Xandi. Com a presença dos grandes surfistas mundiais em Garopaba, boa parte dos 20 mil habitantes da cidade prestigiou o evento. Foi uma grande festa, e os comerciantes locais viveram um grande dia no ano. Ernane Paulo Goulart, de 38 anos, faturou em apenas 15 minutos, R$ 120,00 com a venda de todos os seus pães de queijo, que cobrava "um pila". "Se soubesse, traria uns 200, mas não tenho do que reclamar. Deus é maravilhoso", agradecia. Maurício Alves Barbosa, de Catanduva, interior de São Paulo, foi outro a sair no lucro. Negociou 200 churros. Na bronca - No primeiro dia do WCT, o surfista Victor Ribas, segundo melhor brasileiro no ranking mundial (22º) saiu na bronca com os juízes. Ele realizou dois tubos - a manobra mais forte do surfe - e disse não ter sido valorizado. "Fiquei triste, pois fiz uma manobra que a galera gostou e os juízes me deram uma nota muito baixa", afirmou. "Devem ter bronca porque não sou super-homem, nem australiano, e muito menos tenho o passaporte azul e vermelho.