Surfistas se exibem na Praia da Joaquina O feriado foi dia de show em Florianópolis. Como os diretores de prova do Nova Schin Festival, a etapa brasileira do World Championship Tour (WCT), decidiram não dar prosseguimento às baterias da primeira fase por causa das ondas pequenas na Praia da Joaquina, em Florianópolis, eles resolveram presentear o público com a realização da expression session, competição na qual o surfista que fizer a melhor manobra ganha um prêmio em dinheiro. Todos entram na água ao mesmo tempo e devem buscar manobras inovadoras durante o tempo estipulado pelos juízes. O atrativo é ver os surfistas tentando fazer movimentos ousados que normalmente não utilizam nas baterias. ?Na verdade isso é só diversão, mas não é nada mal se divertir e ganhar dois milzinhos como eu quase consegui?, disse o brasileiro Raoni Monteiro, fazendo referência ao prêmio de R$ 2 mil recebido pelo americano Chris Ward, pelo melhor aéreo, e pelo australiano Luke Stedman, pela melhor performance em onda. Os candidatos ao título do WCT, Kelly Slater e Andy Irons não fizeram parte da disputa. ?Nós surfistas gostamos de participar porque nas baterias apresentamos mais o ?arroz com feijão? e na expression session você pode ousar sem medo de errar?, explicou o surfista, lembrando que, nas baterias, o competidor é julgado não só pela dificuldade da manobra escolhida, mas a qualidade dos movimentos e a competência em completá-la. Ward ganhou o prêmio com um aéreo reverse, movimento no qual o surfista decola - tirando totalmente a prancha da água - e depois retorna à onda sem cair. No caso do americano, a manobra foi sofisticada pelo fato de o surfista ter feito o aéreo colocando a parte traseira da prancha para cima, ao contrário do que é feito tradicionalmente. ?O mar estava mexido (movimentado pelo vento) e dificultou o trabalho, mas o dia estava bom para aéreos?, disse o Ward.