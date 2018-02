Surfistas se preparam para Pipeline Os atletas do WCT, a elite do surfe mundial estão "treinando" em Sunset Beach para o ponto máximo da temporada, o Rip Curl Pro Pipeline Masters, na praia de Pipeline, Havaí a partir de quarta-feira. O campeão da temporada, Andy Irons, está definido, mas os principais surfistas do circuito deverão participar da última competição do ano, que encerrará a disputa da tríplice coroa havaiana, uma espécie de Grand Slam do surfe. Enquanto Pipeline não chega, os surfistas, entre eles vários brasileiros, estão na disputa do O?Neill World Cup of Surfing, na praia de Sunset, válido pelo WQS.