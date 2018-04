Surfistas tentam pontos para o WCT O Brasil, com suas fracas ondas de janeiro, tornou-se a última opção dos emergentes surfistas que sonham em pertencer à elite mundial do esporte. Com a crise econômica que domina a América do Sul, o Uruguai e a Argentina cancelaram suas tradicionais etapas do World Qualifying Series. A WQS classifica os melhores para a sonhada World Championship Tour, a Primeira Divisão do surfe no mundo, e chega a oferecer US$ 250 mil em premiação por prova. "Se dependesse dos brasileiros, a nossa etapa seria no inverno, com ondas de três metros. Mas não tínhamos escolha. Foi preferível promover a etapa com ondas muito menores do que ficar fora do circuito. Não havia saída. O Uruguai e a Argentina desistiram. Se também desistíssemos seria péssimo para os surfistas que lutam para entrar na WCT. Sabemos que janeiro não é o mês ideal", admite o presidente da Federação Catarinense, Alexandre Fontes. Leia mais no JT