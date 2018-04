Surge o primeiro caso de doping O marroquino Jamal Chatbi estava classificado para a final dos 3 mil metros com obstáculos, mas deixou a prova pouco antes do início. Ontem, ele se tornou o primeiro atleta flagrado por doping no Mundial. A informação foi divulgada pela Federação de Atletismo do Marrocos e, posteriormente, confirmada pela Federação Internacional. O fundista de 25 anos foi flagrado por uso do anabolizante clenbuterol.