Surpresa do Chipre elimina Andy Roddick Cabeça-de-chave número 2, Andy Roddick já está fora da disputa do Aberto da Austrália. O tenista norte-americano sempre foi um freguês de Roger Federer e agora, curiosamente, caiu em Melbourne Park, diante do cipriota Marcos Baghdatis, de 20 anos, e que no início da carreira ficou conhecido como ?clone? de Federer, em razão de seus trejeitos, roupas, fita na cabeça e o cacoete de passar a bola debaixo das pernas na hora do saque. A sina se manteve e Roddick, mesmo sem jogar mal, perdeu por 6/4, 1/6, 6/3 e 6/4. ?Sinto que não joguei mal. Cometi alguns erros, mas num jogo normal não teria perdido?, contou Roddick. ?Acho que tenho de dar o crédito para o Baghdatis, que realmente fez um grande jogo?. Um detalhe importante, mas não decisivo no tênis, comprova a teoria de Roddick. Afinal, o norte-americano ganhou mais pontos do que Baghdatis na partida, 117 contra 116. Mas nessa modalidade esportiva não vence quem marca mais pontos, mas sim quem ganha os decisivos. Baghdatis teve essa virtude. Aplicou, por exemplo, 16 aces, um a mais do que o grande sacador Roddick e cometeu poucos erros. ?Este foi o melhor jogo da minha vida?, garantiu o ex-campeão mundial juvenil e número 54 do ranking da ATP. ?Tive de comprar ingressos para amigos e parentes assistirem meu jogo na Rod Laver Arena. Paguei caro, mas valeu a pena?. Com a eliminação de Roddick, o torneio masculino do Aberto da Austrália perde ainda mais sua força, depois de o campeão do ano passado Marat Safin ter desistido por contusão, o mesmo acontecendo com Rafael Nadal e Andre Agassi, sem contar que o finalista de 2005, o australiano Lleyton Hewitt, também já está fora da disputa. Com a classificação para as quartas-de-final, Baghdatis vai desafiar na próxima rodada o incrível croata Ivan Ljubicic, que passou pelo sueco Thomas Johansson por 6/2, 6/4 e 6/4. O surpreendente francês Fabrice Santoro ganhou do espanhol David Ferrer, por 6/4, 7/5 e 7/5, e faz uma das quartas-de-final contra o argentino David Nalbandian, que superou Tommy Robredo por 6/3, 6/0, 2/6 e 6/2.