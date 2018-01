Surpresa no judô em Copacabana Os principais judocas do País disputaram neste domingo o Circuito Brasil Olímpico, que promove disputas de várias modalidades esportivas na praia de Copacabana, no Rio. A surpresa foi a vitória de Alexandre Katsuragi, categoria até 90 kg. O judoca derrotou, na final, Carlos Honorato, medalha de prata na Olimpíada de Sydney.