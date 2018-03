Surra em BH deixa Leão sob pressão

O Santos queria uma vitória no Brasileiro para iniciar a recuperação depois da eliminação para o América, do México, na Taça Libertadores, na quarta-feira. Mas o adversário era o embaladíssimo Cruzeiro, com 100% de aproveitamento e que jogava no Mineirão. Por isso, a equipe de Emerson Leão terá de esperar um pouco mais. Com futebol equilibrado, de velocidade no ataque e com segurança na defesa, os mineiros não tiveram dificuldade para golear por 4 a 0. Assumiram, assim, a liderança da competição com 9 pontos. O Santos tem apenas três pontos e, embora jogue a próxima partida em casa, tem motivos para preocupar-se: afinal, pega o São Paulo, que igualmente não anda bem das pernas e precisa de vitória com urgência. Ou seja: vai dificultar. Leão sentiu ontem o que o espera no clássico de domingo. Apesar de pequena, a torcida do Santos que esteve em Belo Horizonte aos gritos pediu sua saída. "Não tenho nada para falar, é normal, é a mesma turma de sempre", desconversou. Teve, ao menos, o apoio dos jogadores. "O campeonato é difícil. Não existe jogo com vitória garantida. Temos de ter sabedoria e não deixar esse momento tomar proporções maiores", disse o zagueiro Betão. SUPREMACIA MINEIRA O Cruzeiro não se ressentiu da ausência do atacante Marcelo Moreno, que viajou para a Ucrânia para tratar da transferência para o Shakhtar Donetsk. Seu substituto, Jajá, de 21 anos, estreou com grande atuação. Tanto que deu um passe perfeito para o primeiro gol, aos 18 minutos: o artilheiro Guilherme aproveitou e tocou, de bico, sem chance para Fábio Costa. "O Jajá é um jogador de qualidade. Se não marcarem, ele complica mesmo a vida dos adversários", elogiou Guilherme. O Santos criou boas oportunidades no primeiro tempo. A melhor foi com Molina. Livre na entrada da área, o camisa 10 deu toque por cima do goleiro Fábio. Mas para fora. O erro irritou Leão, que colocou Wesley no seu lugar, no intervalo. Não fez diferença - foi até pior. Já o Cruzeiro aumentou o domínio na etapa final e tocou a bola, sem pressa, com consciência, para dar o bote na hora certa. Os demais gols surgiram naturalmente: o artilheiro Guilherme fez o segundo aos 18, Wagner aumentou aos 24, em uma bobeada da zaga depois de cobrança rápida de falta. Maicossuel, aos 34, fechou a nocaute contra o abatido Santos. O QUE ELE DISSE Betão zagueiro do Santos ?O campeonato é difícil. Não existe jogo com vitória garantida. Temos de ter sabedoria e não deixar esse momento tomar proporções ainda maiores.?