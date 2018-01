Suspeito de acobertar doping, braço direito do presidente da IAAF pede demissão

Uma reportagem do jornal francês Le Monde divulgou um e-mail na segunda-feira entre Davies e Papa Massata Diack, filho do ex-presidente Lamine Diack, afastado por corrupção. A mensagem, enviada às vésperas do Mundial de Atletismo de Moscou de 2013, mostra que ele tinha a intenção de ocultar os casos.

Em comunicado nesta terça, Davies diz: "Para demonstrar que eu estou colaborando para investigação sobre as alegações de que fui antiético em 2013, eu entreguei os e-mails que se referem ao caso para o Conselho de Ética da IAAF", informou. "Decidi me afastar do meu cargo para permitir que a IAAF decida se sou responsável por qualquer violação", completou.

O conteúdo de um dos e-mails teria um plano para manter ocultos nomes de atletas russos pegos no doping. Davies teria escrito que necessitava sentar-se com os responsáveis pela luta antidoping para manter "os mortos russos dentro do armário". "Se os culpados não competirem, podemos esperar a conclusão do evento para divulgarmos os nomes", escreveu.

O dirigentes fazem parte de um grande escândalo de doping que estourou em 2015 no atletismo e culminou na suspensão da Federação Russa de Atletismo de competições internacionais. O ex-presidente da IAAF, Lamine Diack, de 82 anos, que deixou o cargo em agosto deste ano, após ocupar o cargo por 16 anos, também está sendo investigado.