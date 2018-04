Susto na festa para Rogério

A torcida recebeu Rogério Ceni como se reverencia o verdadeiro ídolo: com homenagens. "Todos têm goleiros, mas só nós temos Rogério" era uma das faixas estendidas nas arquibancadas do Morumbi. No fim do jogo, se assustou. O capitão colocou a mão no tornozelo esquerdo com dor. Não era nada. "Enrosquei o pé na grama e dei uma dobradinha. Foi só uma dor local, nada que preocupe", disse o goleiro, tranquilizando o torcedor. "Me senti muito bem. Só tive uma dorzinha muscular, mas isso é normal." Em campo, o capitão tricolor não teve tanto trabalho. Sua primeira defesa ocorreu somente aos 40 minutos de jogo, numa cobrança de falta sem muita força de Conca. "É o melhor goleiro do Brasil: Rogério!", bradou o inflamado torcedor, no embalo dos ótimos resultados recentes. "Ver essa torcida de novo do campo é ótimo", disse o goleiro, que passou quatro meses e seis dias afastado dos gramados para se recuperar de uma fratura. "Esse carinho é verdadeiro e recíproco", afirmou Rogério, que recebeu da diretoria uma camisa alusiva à sua volta. Em alguns lances, a falta de ritmo de jogo chegou a pesar ao experiente goleiro de 36 anos. "Não deveria ter tocado na bola, ia para fora", comentou com o companheiro Rodrigo ao jogar para escanteio uma bola chutada por um adversário. Em outros, lhe sobrou sorte. No segundo tempo, o zagueiro André Dias cabeceou contra o próprio gol, mas o capitão, que se limitou a observar o rumo da bola, foi salvo pelo travessão. "Goleiro tem de voltar sem tomar gol. O trabalho que tinha de ser feito foi colocado em prática com perfeição." Rodrigo também retornou ontem. Ficou três meses afastado por causa de uma embolia pulmonar. Treinou por pelo menos dois meses sem saber de seu futuro. Seu empréstimo ao São Paulo terminava em julho e os dirigentes do clube só aceitavam que o zagueiro permanecesse se não precisassem pagar mais nada ao Dinamo Kiev. Conseguiram. Ainda não estava totalmente pronto, mas Miranda e Renato Silva, suspensos, desfalcaram a equipe. Hernanes, que recebeu o terceiro cartão amarelo ontem, não joga domingo contra o Atlético-PR.