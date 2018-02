Suzano busca uma vaga na decisão O segundo finalista da Superliga Masculina de Vôlei pode ser definido neste sábado. A Wizard/Suzano recebe, no Ginásio Paulo Portela, a Unisul, às 21 horas, no quarto jogo da série melhor-de-cinco das semifinais da competição (com SporTV). O time do técnico Ricardo Navajas está vencendo o playoff por 2 a 1. A Unisul precisa ganhar para forçar o quinto jogo, em Florianópolis. A Ulbra já está na decisão, ao bater o Banespa. A equipe de Santa Catarina ganhou o primeiro jogo por 3 sets a 2, em casa. No segundo, em Suzano, os paulistas venceram por 3 a 0 e, no terceiro, em Florianópolis, por 3 a 2. Pela Superliga Feminina, o Rexona recebe o BCN/Osasco, neste sábado, às 15 horas, no Ginásio Tarumã, em Curitiba, pela segunda rodada da série melhor-de-cinco. O time de São Paulo ganhou o primeiro confronto por 3 a 0.