Suzano chega à semi da Superliga Após três anos sem disputar as semifinais da Superliga Masculina, o Suzano eliminou o tricampeão Minas ao fechar o playoff das quartas-de-final, sábado, com vitória por 25/12, 25/22 e 25/22. O Suzano fez 2 a 1 na série melhor-de-três e vai enfrentar a Unisul na semifinal. A outra semifinal da Superliga reunirá Banespa e Ulbra ? o time gaúcho derrotou o Palmeiras/Guarulhos, também no sábado, por 20/25, 25/18, 25/17 e 25/20.