Suzano e BCN estão nas finais do vôlei Foram definidos na noite deste sábado dois finalistas do Campeonato Paulista de Vôlei. No torneio masculino, a equipe Wizard Suzano garantiu a vaga na decisão ao derrotar o Shopping ABC Santo André por 3 sets a 1, no ginásio Paulo Portela, em Suzano. No feminino, o BCN Osasco se classificou para a final vencendo o MRV São Bertando, também por 3 a 1, em Osasco. Com o resultado em Suzano, que teve parciais de 25/23, 24/26, 25/14 e 25/22, o time de Suzano fechou invicto a série melhor-de-três das semifinais. O adversário na decisão do campeonato será o Ulbra São Paulo, que na sexta-feira eliminou o Banespa São Bernardo na outra semfinal. As datas das finais masculinas, que serão disputadas em melhor de três jogos ainda não foram definidas. Por ter melhor campanha, o Suzano terá a vantagem de jogar em casa o segundo e o terceiro jogo, caso haja necessidade. O BCN Osasco também fechou a sua semifinal sem a necessidade do terceiro jogo, vencendo a partida deste sábado com parciais de 25-12, 22-25, 25-10 e 25-21. O outro finalista do torneio feminino sairá do confronto entre o União São Caetano e Pinheiros, que estão empatados com uma vitória cada. Depois de perder o primeiro jogo no ginásio do adversário, a equipe de São Caetano reagiu neste sábado vencendo em casa por 3 sets 1. A partida de desempate que definirá a equipe finalista será novamente no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano, na quarta-feira.