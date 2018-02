Suzano empata a série com a Unisul O Suzano empatou em 1 a 1 a série melhor-de-cinco-jogos, diante da Unisul, válida pelo playoff semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. O jogo aconteceu na tarde deste domingo em Suzano. A equipe local marcou 3 a 0, parciai de 25/23, 26/24 e 25/21. A próxima partida será em Florianópolis, na quarta-feira (26), às 21h30. O vencedor da série entre Suzano e Unisul enfrentará o vencedor do confrontro entre Banespa e Ulbra. O Suzano não pôde contar com o jogador Manius, que se recupera de uma contusão, e jogou com Mauricio Pagnotta em seu lugar. Pagnotta teve uma grande atuação, além de Leandro (2,12m), eleito o mehor jogador da partida. O técnico Ricardo Navajas comemorou muito a recuperação de sua equipe. ?Sem o Manius fica muito difícil, mas conseguimos vencer com a colaboração de quem entrou para ajudar na recepção. Apesar da vitória, a equipe ainda tem de jogar mais, tivemos alguns momentos que erramos bolas que treinamos, mas isso a gente corrige nos treinos", disse Navajas.