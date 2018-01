Suzano joga clássico sem treinador A Wizard/Suzano joga em casa o clássico paulista com o Banespa/Mastercard, pela 4.ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, neste sábado, às 19h30. Mas não terá o técnico Ricardo Navajas, suspenso por ter três cartões amarelos. Outros jogos: às 15h30, Ulbra x Bento; às 20 horas, Araraquara x São Caetano; às 20h30, Minas x Unisul e On Line x UCS/Colombo. A Superliga Feminina terá a 5.ª rodada, com os seguintes jogos: às 13 horas, Minas x Brasil Telecom; 17 horas, São Caetano x Campos e Pinheiros x Macaé; e às 18 horas, Rexona x Sesi.