Suzano sai na frente diante do Minas O Suzano saiu na frente no primero jogo da série de três diante do Minas, sábado à noite, no ginásio Paulo Portella, em Suzano, pelas quartas-de-final da Superliga Masculina de Vôlei. O time do técnico Ricardo Navajas venceu por 3 a 2 (25/22, 25/10, 24/26, 18/25 e 32/30) em 2h33. Como mostram os números, o tie-break foi um jogo à parte e revelou o poderio de ambas as equipes. O segundo jogo acontece na próxima terça-feira (11), às 19h30, em Belo Horizonte. Demais Resultados - Primeira Rodada das Quartas-de-Final Bento Gonçalves 0 x 3 Banespa/Mastercard (21/25, 21/25 e 24/26) Wizard/Suzano 3 x 2 Telemig Celular/Minas (25/22, 25/20, 24/26, 18/25 e 32/30) Ulbra 3 x 1 Palmeiras/Guarulhos (28/30, 25/22, 25/22 e 25/20) Unisul 3 x 0 Intelbras/São José (25/21, 25/22 e 25/18)